Уайт не ислючает, что Чимаев подерется в октябре: «Я бы определенно подумал об Абу-Даби»
Дана Уайт не исключает, что следующий бой Чимаева состоится в октябре.
«У меня во вторник был турнир молодежи, сейчас я хотел бы сосредоточиться на самом UFC. Следующий бой Чимаева? Я бы определенно подумал об Абу-Даби», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, 25 октября в Абу-Даби пройдет UFC 321. Турнир возглавит титульный бой в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
