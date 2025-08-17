Уайт не ислючает, что Чимаев подерется в октябре: «Я бы определенно подумал об Абу-Даби»

Дана Уайт не исключает, что следующий бой Чимаева состоится в октябре.

«У меня во вторник был турнир молодежи, сейчас я хотел бы сосредоточиться на самом UFC. Следующий бой Чимаева ? Я бы определенно подумал об Абу-Даби», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Напомним, 25 октября в Абу-Даби пройдет UFC 321. Турнир возглавит титульный бой в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом .

