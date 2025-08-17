Коста – о поединке Чимаева и дю Плесси: «Никто не хочет смотреть это дерьмо. Люди свистели на арене и в баре»
Пауло Коста раскритиковал поединок Хамзата Чимаева и Паоло Косты.
«Никто не хочет смотреть это дерьмо, лол. Люди свистели на арене и в баре.
К черту этого скучного чеченца. Я лучше поиграю в покер», – написал в соцсетях боец UFC Пауло Коста.
Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.
Как победить Хамзата Чимаева – самого агрессивного бойца UFC?
Неизвестный Чимаев: пришел в ММА из-за Конора и работал на птицефабрике
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Пауло Косты
