Хамзат Чимаев: «Этот пояс очень важен для моей страны. Я счастлив. Дана, пришли мне мои деньги, брат»
Хамзат Чимаев дал первый комментарий в статусе чемпиона UFC.
«Я счастлив. Дана Уайт, пришли мне мои деньги, брат.
Этот пояс очень важен для моей страны. Я работал в обычном режиме. Дрикус – настоящий лев», – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев.
Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.
Напомним, Чимаев выступает в UFC под флагом ОАЭ.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
