Хамзат Чимаев: «Этот пояс очень важен для моей страны. Я счастлив. Дана, пришли мне мои деньги, брат»

Хамзат Чимаев дал первый комментарий в статусе чемпиона UFC.

«Я счастлив. Дана Уайт , пришли мне мои деньги, брат.

Этот пояс очень важен для моей страны. Я работал в обычном режиме. Дрикус – настоящий лев», – сказал чемпион UFC Хамзат Чимаев .

Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом промоушена в среднем весе.

Напомним, Чимаев выступает в UFC под флагом ОАЭ.

