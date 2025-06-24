Сауль Альварес: «Назовите хоть одного элитного бойца, с которым дрался Кроуфорд? Постол? Кто это?»

Сауль Альварес считает, что Теренс Кроуфорд не дрался с сильнейшими соперниками.

Сауль Альварес : «Назовите хоть одного элитного бойца, с которым он дрался?»

Теренс Кроуфорд : «Постол не элитный?»

Сауль Альварес : «Кто?»

Теренс Кроуфорд : «Виктор Постол ».

Сауль Альварес : «Кто этот парень?»

Виктор Постол – бывший чемпион мира по версии WBC. Кроуфорд победил украинца решением судей в 2016 году.

Бой Альвареса и Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

Канело – на пресс-конференции: «Турки, нам нужен маленький ринг, чтобы Кроуфорд не сбежал». Теренс ответил: «Я буду бегать только по твоей голове... А она у тебя большая»