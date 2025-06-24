Сауль Альварес: «Назовите хоть одного элитного бойца, с которым дрался Кроуфорд? Постол? Кто это?»
Сауль Альварес считает, что Теренс Кроуфорд не дрался с сильнейшими соперниками.
Сауль Альварес: «Назовите хоть одного элитного бойца, с которым он дрался?»
Теренс Кроуфорд: «Постол не элитный?»
Сауль Альварес: «Кто?»
Теренс Кроуфорд: «Виктор Постол».
Сауль Альварес: «Кто этот парень?»
Виктор Постол – бывший чемпион мира по версии WBC. Кроуфорд победил украинца решением судей в 2016 году.
Бой Альвареса и Кроуфорда пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.
Канело – на пресс-конференции: «Турки, нам нужен маленький ринг, чтобы Кроуфорд не сбежал». Теренс ответил: «Я буду бегать только по твоей голове... А она у тебя большая»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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