«Такой у меня план». Диаз включил Конора, Топурию, Канело и Кроуфорда в список потенциальных соперников

Нейт Диаз рассказал, с кем хотел бы подраться в ближайшем будущем.

«Если бы я мог выбрать себе соперника прямо сейчас, я бы назвал Конора Макгрегора . Это очевидно – драться больше не с кем. При всем уважении к остальным. Хотелось бы, чтобы он вернулся и снова всех впечатлил. Возможно, ему это не нужно, но было бы круто снова увидеть Конора в деле.

Все на него сейчас наезжают, а мне хотелось бы избить кого-то, кто находится на вершине мира. Думаю, он все еще подпадает под это определение. А еще есть малыш Илия Топурия – он набрал хороший ход, хоть и маловат для меня. Это, наверное, два самых интересных оппонента.

Есть еще вариант с боксом – можно устроить бой с Канело или Теренсом Кроуфордом . Надеру кому-нибудь задницу, а затем доберусь и до этих парней. Вот такой у меня план», – сказал бывший боец UFC Нейт Диаз .

Диаз в последний раз дрался в июля прошлого года, когда победил Хорхе Масвидаля в поединке по правилам бокса.

Нейт Диаз отказался от роли в фильме «Дом у дороги», которую сыграл Макгрегор: «Когда сказали, что героем будет Джилленхол, я ответил: «Не пойду в кино, где нужно проиграть «Горбатой горе»