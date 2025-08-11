11

Эдди Хирн: «В команде Бетербиева знали о травме Бивола. Дмитрий не был готов драться»

Эдди Хирн заявил, что в команде Артура Бетербиева знали о травме Дмитрия Бивола.

Ранее Артур Бетербиев обвинил Дмитрия Бивола в избегании третьего поединка.

«У Бивола травма – и в команде Бетербиева об этом знали. В Саудовской Аравии тоже об этом знали. Он не был готов драться в те сроки, которые они предложили. Знаете... Мы выиграли прошлый бой довольно убедительно. Думаю, что следующий поединок закончился бы еще более очевидной победой Дмитрия.

Они постоянно говорили, что подготовили все условия для проведения боя в России. Это, мягко говоря, не совсем правда. Но об этом даже говорить не стоит, ведь Бивол просто не готов сейчас драться. Вот и все», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Бивол обратился в IBF с просьбой о медицинской отсрочке обязательной защиты титула

«Сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?» Кажется, трилогии Бивол – Бетербиев не будет

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал iFL TV
logoДмитрий Бивол
logoАртур Бетербиев
logoЭдди Хирн
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хрюнов – о срыве боя Бивола и Бетербиева: «Если команда Дмитрия выбрала корысть, это самая недобросовестная ошибка в их жизни»
188 августа, 17:35
Тренер Бетербиева: «Мы месяцами пытались договориться о поединке с Биволом, а он просто исчез. Не хотим никого ждать – решили продолжить»
287 августа, 16:27
Бетербиев – о бое с Биволом: «Некоторые обещали, что будут боксировать. Не моя вина, что не складывается бой в России. Вы понимаете, чья это вина»
524 июля, 13:00
Главные новости
На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!
128вчера, 18:30
Луке проведет бой с Понсиниббио на турнире UFC в Рио-де-Жанейро
вчера, 18:00
Влад Ковалев сообщил, что реванш со Шлеменко состоится 12 сентября
3вчера, 16:55
Чарльз Оливейра: «Верю, что бой с Холлоуэем за пояс BMF однажды произойдет. Все хотят это увидеть»
3вчера, 16:45
Артур Бетербиев: «Даже в 50 лет, скорее всего, не откажусь от поединка с Биволом»
17вчера, 15:50
Мартин Баколе: «Во время спарринга я отшлепал Усика как ребенка. Он был весь в крови»
10вчера, 15:25
Компания Paramount приобрела права на трансляцию турниров UFC. Сумма сделки – $7,7 млрд
17вчера, 15:15
Бетербиев – о Биволе: «Здоровье – это, безусловно, важно. Но это не объяснение продолжительной тишины и игнора»
8вчера, 14:00
Оливейра заявил, что Хукер отказался драться с ним: «Дэн только языком чешет. Причем уже давно»
2вчера, 12:50
Илия Топурия: «Возможно, я стану первым бойцом UFC, завоевавшим титул чемпиона мира по боксу»
14вчера, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04