Эдди Хирн: «В команде Бетербиева знали о травме Бивола. Дмитрий не был готов драться»

Эдди Хирн заявил, что в команде Артура Бетербиева знали о травме Дмитрия Бивола.

Ранее Артур Бетербиев обвинил Дмитрия Бивола в избегании третьего поединка.

«У Бивола травма – и в команде Бетербиева об этом знали. В Саудовской Аравии тоже об этом знали. Он не был готов драться в те сроки, которые они предложили. Знаете... Мы выиграли прошлый бой довольно убедительно. Думаю, что следующий поединок закончился бы еще более очевидной победой Дмитрия.

Они постоянно говорили, что подготовили все условия для проведения боя в России. Это, мягко говоря, не совсем правда. Но об этом даже говорить не стоит, ведь Бивол просто не готов сейчас драться. Вот и все», – сказал промоутер Эдди Хирн .

