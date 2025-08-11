  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Оливейра заявил, что Хукер отказался драться с ним: «Дэн только языком чешет. Причем уже давно»
2

Оливейра заявил, что Хукер отказался драться с ним: «Дэн только языком чешет. Причем уже давно»

Чарльз Оливейра заявил, что Дэн Хукер отказался драться с ним.

«Я не тот, кто любит играть в какие-то игры. Мне предлагали разных соперников, но те сами не хотели драться. И сегодня, когда вы это опубликуете, эти ребята начнут говорить: «Трус! Я хотел биться, он сам отказался!» Это, конечно же, ложь.

Эти парни используют трэшток, поливают меня грязью. Но как только я отвечаю им, они закрывают свои рты и пропадают. Дэн Хукер, например, только языком чешет. Причем уже давно.

Эта мыльная опера длится годами. Он болтал, болтал, болтал – и ничего не случилось. Все сводится к одним разговорам. Это реальность. Он наговорил кучу чепухи, но сразу же исчез, когда я предложил подраться», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

В ночь на 12 октября Оливейра проведет поединок против Рафаэля Физиева. Бой возглавит турнир UFC в Рио-де-Жанейро.

Оливейра – о нокауте в бою с Топурией: «Все бывает в первый раз. Но раненый лев – это все еще лев»

Даниэль Кормье: «Почему Оливейра решил вернуться так скоро? Мне кажется, что это не самая лучшая идея»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
logoUFC
logoЧарльз Оливейра
logoДэн Хукер
легкий вес (MMA)
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чарльз Оливейра: «Сам попросил UFC организовать мне бой в Бразилии. Хочу подраться перед своим народом – это волшебный опыт»
8 августа, 17:15
Чарльз Оливейра: «Физиев – очень крепкий боец. Он хорошо двигается, отлично работает в стойке»
58 августа, 09:40
Дэн Хукер: «Разбудите Оливейру и передайте, что мы деремся в ноябре. Сучка Арман тоже может получить»
1326 июля, 11:10
Главные новости
Царукян запостил видео с собакой: «Хороший мальчик. Лучше, чем Илия»
14 минут назадВидео
Турки – о бое Фьюри – Джошуа: «Мы работаем над этим. Но сначала парням нужны разминочные бои»
130 минут назад
Аспиналл не хочет драться с Джонсом: «Какой в этом смысл? Это ложная надежда»
238 минут назад
На Спортсе’’ – выборы лучшего тяжеловеса в истории бокса. Голосуйте!
128вчера, 18:30
Луке проведет бой с Понсиниббио на турнире UFC в Рио-де-Жанейро
вчера, 18:00
Влад Ковалев сообщил, что реванш со Шлеменко состоится 12 сентября
5вчера, 16:55
Чарльз Оливейра: «Верю, что бой с Холлоуэем за пояс BMF однажды произойдет. Все хотят это увидеть»
4вчера, 16:45
Артур Бетербиев: «Даже в 50 лет, скорее всего, не откажусь от поединка с Биволом»
21вчера, 15:50
Мартин Баколе: «Во время спарринга я отшлепал Усика как ребенка. Он был весь в крови»
11вчера, 15:25
Компания Paramount приобрела права на трансляцию турниров UFC. Сумма сделки – $7,7 млрд
19вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04