Оливейра заявил, что Хукер отказался драться с ним: «Дэн только языком чешет. Причем уже давно»

Чарльз Оливейра заявил, что Дэн Хукер отказался драться с ним.

«Я не тот, кто любит играть в какие-то игры. Мне предлагали разных соперников, но те сами не хотели драться. И сегодня, когда вы это опубликуете, эти ребята начнут говорить: «Трус! Я хотел биться, он сам отказался!» Это, конечно же, ложь.

Эти парни используют трэшток, поливают меня грязью. Но как только я отвечаю им, они закрывают свои рты и пропадают. Дэн Хукер , например, только языком чешет. Причем уже давно.

Эта мыльная опера длится годами. Он болтал, болтал, болтал – и ничего не случилось. Все сводится к одним разговорам. Это реальность. Он наговорил кучу чепухи, но сразу же исчез, когда я предложил подраться», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра .

В ночь на 12 октября Оливейра проведет поединок против Рафаэля Физиева . Бой возглавит турнир UFC в Рио-де-Жанейро.

