Дэн Хукер: «Царукян – ходячий мешок с песком, но очень хороший боец. Ему придется драться со мной, чтобы вернуться в титульную гонку»

Дэн Хукер считает, что у Армана Царукяна не получится избежать поединка с ним.

«Давайте будем честны, Царукян – ходячий мешок с песком, но он очень хороший боец. У именитых бойцов есть причины избегать его. Илия сказал, что не собирается с ним драться. UFC говорят, что ему нужен еще один бой. Между нами есть Чарльз Оливейра , и они уже дрались. Арману придется драться со мной. Это необходимо, чтобы вернуться в титульную гонку», – сказал боец UFC Дэн Хукер .

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

