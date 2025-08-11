«Водка, холод». Хукер рассказал, с чем у него ассоциируется Россия
Дэн Хукер рассказал, с чем у него ассоциируется Россия.
– Назови мне три слова, с которыми у тебя ассоциируется Россия.
– Три слова… Водка, холод и ****.
– Я не могу это опубликовать. Скажи «Дагестан».
– И Казахстан, – сказал боец легкого веса UFC Дэн Хукер.
Хукер (24-12) в последний раз дрался в августе прошлого года, когда победил Матеуша Гамрота раздельным решением судей.
Дэн Хукер: «Царукян – ходячий мешок с песком, но очень хороший боец. Ему придется драться со мной, чтобы вернуться в титульную гонку»
Дэн Хукер: «UFC хотели, чтобы я стал запасным в поединке Холлоуэя и Порье. Но мне потребовалась вторая операция»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости