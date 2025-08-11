Дэн Хукер рассказал, с чем у него ассоциируется Россия.

– Назови мне три слова, с которыми у тебя ассоциируется Россия.

– Три слова… Водка, холод и ****.

– Я не могу это опубликовать. Скажи «Дагестан».

– И Казахстан, – сказал боец легкого веса UFC Дэн Хукер .

Хукер (24-12) в последний раз дрался в августе прошлого года, когда победил Матеуша Гамрота раздельным решением судей.

