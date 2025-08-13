Чендлер – о Топурии: «Он впечатляет. Я не вижу, чтобы он мог проиграть в ближайшее время»

Майкл Чендлер считает, что сейчас у Илии Топурии нет соперников в UFC.

«Илия Топурия , возможно, самый впечатляющий мастер смешанных единоборств во всем мире на данный момент.

Мне нравится, что Илия выигрывает титулы и доминирует над соперниками, имея блестящую базу – хороший удар, жесткий оверхенд правой, за которым следует левый хук, сдвоенные удары ногами, хорошая дистанция, и, самое главное, терпение, умение чувствовать себя комфортно в октагоне и точно знать, когда бить и проводить комбинации.

Он впечатляет. Я не вижу, чтобы он мог проиграть в ближайшее время», – сказал боец UFC Майкл Чендлер .

28-летний Топурия имеет в активе 17 побед в MMA. Он действующий чемпион легкого веса и ранее владел титулом полулегкой категории.

