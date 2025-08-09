Мойкано не понимает, зачем Оливейра согласился на бой с Физиевым: «Чарльз спас UFC Rio, но ценой разрушенной карьеры»

Ренато Мойкано удивлен решением Чарльза Оливейры драться с Рафаэлем Физиевым.

«UFC снова всех удивили. Кто ожидал, что Чарльз Оливейра вернется так быстро после нокаута? Лично я считаю, что бой с Физиевым не имеет смысла для Чарльза. Только для Физиева .

Были проблемы для поиска главного поединка на UFC Rio. Многие говорили о Жаилтоне Алмейде, но потом его назначили бой с Александром Волковым в другом месте.

Думаю, это худший бой для Чарльза, если говорить о рейтинге. Он ничего не дает Оливейре. Отлично, ты победишь Рафаэля Физиева. Что изменится? Как это отразится в рейтинге? А если Физиев победит, то можно лишь сожалеть... Почему он согласился на этот бой? Почему его команда приняла это? Чарльз спас UFC Rio, но ценой разрушенной карьеры», – сказал боец UFC Ренато Мойкано .

Напомним, Чарльз Оливейра и Рафаэль Физиев подерутся в главном событии UFC Rio 11 октября.

