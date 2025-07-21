Холлоуэй – о поединке с Оливейрой в 2015-м: «Слышал его нытье, будто он дрался с травмой. Я узнал, делалась ли диагностика – оказалось, что нет. Они сказали, что он в порядке»

Макс Холлоуэй усомнился в травме Чарльза Оливейры после их первого боя.

«Я слышал нытье Оливейры, будто он выступал с травмой в нашем первом бою. Но я узнал, делалась ли диагностика – оказалось, что нет. Они сказали, что он в порядке. Я понятия не имею, о чем, черт возьми, Чарльз говорит», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй .

Напомним, Холлоуэй победил Чарльза Оливейру техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в 2015 году.

Оливейру унесли на носилках с закрепленной шеей после боя с Максом. Чарльзу парализовало левую часть тела на несколько часов. Ему диагностировали микро-разрыв пищевода.

Уайт не исключает, что Холлоуэй получит бой с Топурией или Оливейрой: «Макс сейчас в исключительном положении. Возможно все»

Холлоуэй удивился, что не получил бонус за бой с Порье: «Это какая-то чушь! Скажи сраному Дане!»