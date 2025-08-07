Бетербиев – о срыве третьего боя с Биволом: «Мой соперник снова выбрал путь отступления. Я ждал достаточно долго и больше не намерен»
«Планировалось, что наш следующий бой с Дмитрием Биволом пройдет в России. Нам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно. Со своей стороны я сделал все, чтобы третий поединок состоялся, но мой соперник снова выбрал путь отступления.
Я ждал достаточно долго и больше ждать не намерен. Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает – это уже слишком.
Увидимся 22 ноября в Эр-Рияде. Я продолжаю свой путь, несмотря ни на что», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
В октябре 2024-го Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей. В феврале Дмитрий взял реванш.
Вчера стало известно, что Бетербиев подерется в ноябре с американцем Деоном Николсоном.
