  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тренер Бетербиева: «Мы месяцами пытались договориться о поединке с Биволом, а он просто исчез. Не хотим никого ждать – решили продолжить»
25

Тренер Бетербиева: «Мы месяцами пытались договориться о поединке с Биволом, а он просто исчез. Не хотим никого ждать – решили продолжить»

Тренер Артура Бетербиева намекнул, что трилогия с Дмитрием Биволом не состоится.

«Мы месяцами пытались договориться о поединке с Биволом, а он просто исчез. В какой-то момент в Riyadh Season хотели организовать этот бой, потом нашлись люди в России, которые думали провести поединок в Москве.

Русские предложили много денег за бой – больше, чем Бивол заслужил и заработал для первых двух поединков. Но он все еще отказывался и полностью исчез из переговоров. Мы решили продолжить. Артуру 40 лет. Мы не хотим никого ждать.

От Бивола не было ни звонка, ни информации. Мы решили пойти в другом направлении. Хотим вернуться на ринг в ближайшее время», – сказал тренер Бетербиева Марк Рэмси.

В октябре 2024-го Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей. В феврале Дмитрий взял реванш.

Вчера стало известно, что Бетербиев подерется в ноябре с американцем Деоном Николсоном.

«Сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?» Кажется, трилогии Бивол – Бетербиев не будет

Умар Кремлев: «Все хотят, чтобы Бивол и Бетербиев подрались в России. Просто надо договориться»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
logoбокс
Бивол - Бетербиев
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бивол и Бетербиев могут закрыть трилогию в России. Серьезно?
55 июля, 19:15
Бивол и Бетербиев хотят драться в России. Турки Аль эш-Шейх одобрил идею (Майк Коппинджер)
405 июля, 08:11
Лебедев – о трилогии Бивол – Бетербиев: «Если будет 12 раундов, то Дмитрий в любом случае победит, потому что Артур больше похож на нокаутера. Каждый его удар уменьшает жизнь»
121 июня, 13:30
Главные новости
UFC on ESPN 72: Эрнандес задушил Долидзе, Эрцег победил Осборна и другие бои
9сегодня, 02:30
Top Dog 38: Марченко проиграл Нурмагомедову, Заботин проиграл Мельникову и другие бои
2вчера, 19:27
Главу Федерации MMA Алтая Алексея Калбукова убили на свадьбе
16вчера, 16:54
Чимаев – о дю Плесси: «У него не было непобежденных соперников. Адесанья проигрывал, Стрикленд вообще драться не умеет. Я даже не знаю, как ему проиграть»
7вчера, 15:32
Тренер дю Плесси – об уровне Чимаева в стойке: «Я бы ему даже профессиональную лицензию не дал. Хотим отыметь его в борьбе – на его же поле»
13вчера, 13:30
Лобов – о впечатлениях Конора от встречи с Путиным в 2018-м: «Он всегда был его фанатам. Самую первую бутылку Proper Twelve Макгрегор подарил нашему президенту»
5вчера, 12:17
Давид Бенавидес: «Прямо сейчас я нахожусь в положении, когда могу подраться с русским монстром. Но сначала разберусь с Ярдом»
7вчера, 12:00
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2025
95вчера, 12:00
Камил Гаджиев: «Привести Макгрегора в Россию можно. Думаю, обойдется в полмиллиона долларов. Ему пофигу, поедет спокойно»
13вчера, 10:53
Мойкано не понимает, зачем Оливейра согласился на бой с Физиевым: «Чарльз спас UFC Rio, но ценой разрушенной карьеры»
5вчера, 10:21
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04