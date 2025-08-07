Тренер Бетербиева: «Мы месяцами пытались договориться о поединке с Биволом, а он просто исчез. Не хотим никого ждать – решили продолжить»

Тренер Артура Бетербиева намекнул, что трилогия с Дмитрием Биволом не состоится.

«Мы месяцами пытались договориться о поединке с Биволом, а он просто исчез. В какой-то момент в Riyadh Season хотели организовать этот бой, потом нашлись люди в России, которые думали провести поединок в Москве.

Русские предложили много денег за бой – больше, чем Бивол заслужил и заработал для первых двух поединков. Но он все еще отказывался и полностью исчез из переговоров. Мы решили продолжить. Артуру 40 лет. Мы не хотим никого ждать.

От Бивола не было ни звонка, ни информации. Мы решили пойти в другом направлении. Хотим вернуться на ринг в ближайшее время», – сказал тренер Бетербиева Марк Рэмси.

В октябре 2024-го Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей. В феврале Дмитрий взял реванш.

Вчера стало известно, что Бетербиев подерется в ноябре с американцем Деоном Николсоном.

«Сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?» Кажется, трилогии Бивол – Бетербиев не будет

Умар Кремлев: «Все хотят, чтобы Бивол и Бетербиев подрались в России. Просто надо договориться»