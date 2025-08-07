Дю Плесси – об уровне борьбы Чимаева: «Мы не боремся за титул чемпиона по грэпплингу. У нас MMA»

Дрикус дю Плесси не беспокоится о преимуществе Хамзата Чимаева в борьбе.

«У нас не грэпплинг и не борьба. Это ММА... Мы не боремся за титул чемпиона по борьбе», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

Дю Плесси – о поединке с Чимаевым: «Это будет история. Я снова шокирую мир»

Чимаев – о бое с дю Плесси: «Все пройдет быстро. Но если бой продлится пять раундов, буду готов»