Арман Царукян: «Топурия чувствует, что проиграет мне. Он предпочтет оставить пояс, чтобы посмотреть, что будет со мной дальше»
«Топурия чувствует, что проиграет этот бой. Он предпочтет оставить пояс, чтобы увидеть, что будет дальше со мной. Ведь Илия понимает, что я большая проблема для него. Я собираюсь забрать его титул. Он это знает, ему нужен легкий бой с Пэдди Пимблеттом или Джастином Гейджи. Он хочет просто заработать, а со мной будет сложно.
Я уже говорил UFC, что готов драться в сентябре или октябре. Я здоров, так что если скажут выйти в октябре против кого-то, а в декабре с Топурией, то я точно соглашусь», – сказал боец UFC Арман Царукян.
Ранее Топурия заявил, что лучше откажется от пояса, чем подерется с Царукяном.
