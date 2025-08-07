Арман Царукян: «Топурия чувствует, что проиграет мне. Он предпочтет оставить пояс, чтобы посмотреть, что будет со мной дальше»

Арман Царукян объяснил, почему Илия Топурия не хочет с ним драться.

«Топурия чувствует, что проиграет этот бой. Он предпочтет оставить пояс, чтобы увидеть, что будет дальше со мной. Ведь Илия понимает, что я большая проблема для него. Я собираюсь забрать его титул. Он это знает, ему нужен легкий бой с Пэдди Пимблеттом или Джастином Гейджи. Он хочет просто заработать, а со мной будет сложно.

Я уже говорил UFC, что готов драться в сентябре или октябре. Я здоров, так что если скажут выйти в октябре против кого-то, а в декабре с Топурией, то я точно соглашусь», – сказал боец UFC Арман Царукян .

Ранее Топурия заявил , что лучше откажется от пояса, чем подерется с Царукяном.

Арман Царукян: «Пимблетт намного легче для Топурии, чем я. Для Илии это легкие деньги»

Арман Царукян: «Надеюсь, Чимаев финиширует дю Плесси. Хочу видеть его чемпионом»