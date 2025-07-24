Илия Топурия: «Я не дам шанс Царукяну драться со мной за титул. Скорее откажусь от пояса, чем дам ему шанс»

Илия Топурия не хочет драться с Арманом Царукяном.

«Когда ты прикладываешь столько усилий, ты не хочешь видеть перед собой человека, который, вероятно, может слететь с боя за день. «Ой, у меня спина болит». Да мне насрать на это.

Я никогда не дам шанс Царукяну драться со мной за титул. Скорее откажусь от пояса, чем дам ему шанс», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.

В конце июня Топурия победил Чарльза Оливейру нокаутом в поединке за титул. Бой прошел в главном событии турнира UFC 317.

Топурия – о следующем оппоненте: «Гейджи или Пимблетт. Бой с Царукяном даже не обсуждается»