Царукян – о татуировках Топурии: «Кто скажет ему, что он похож на версию Макгрегора с Alibaba?»
Арман Царукян высмеял татуировки Илии Топурии.
«Кто скажет Илие, что он похож на версию Макгрегора с Alibaba?» – написал в соцсетях боец UFC Арман Царукян, прикрепив коллаж из фотографий Конора и Топурии.
Ранее Топурия заявил, что лучше откажется от пояса, чем подерется с Царукяном.
Арман Царукян: «С вероятностью в 70% подерусь с Топурией за титул в следующем бою»
Царукян – о Топурии: «Дана, повесь в его ванной цитату Махачева: «Буду драться с кем угодно, в любое время и в любом месте». Пусть она напоминает ему не писать сидя»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Армана Царукяна
