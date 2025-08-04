Царукян – о татуировках Топурии: «Кто скажет ему, что он похож на версию Макгрегора с Alibaba?»

Арман Царукян высмеял татуировки Илии Топурии.

«Кто скажет Илие, что он похож на версию Макгрегора с Alibaba?» – написал в соцсетях боец UFC Арман Царукян , прикрепив коллаж из фотографий Конора и Топурии.

Ранее Топурия заявил , что лучше откажется от пояса, чем подерется с Царукяном.

Арман Царукян: «С вероятностью в 70% подерусь с Топурией за титул в следующем бою»

Царукян – о Топурии: «Дана, повесь в его ванной цитату Махачева: «Буду драться с кем угодно, в любое время и в любом месте». Пусть она напоминает ему не писать сидя»