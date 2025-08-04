Арман Царукян: «С вероятностью в 70% подерусь с Топурией за титул в следующем бою»

Арман Царукян считает, что следующий поединок станет для него титульным.

«Вероятность боя с Топурией ? Максимальная. Я – первый претендент. Но UFC могут делать все, что захотят. Я могу провести один, два или три боя, но все равно оставаться претендентом. Думаю, что с вероятностью в 70% я подерусь с Илией за титул.

У меня другой информации нет. Мне никого не предлагали. Разговоры идут только о титульном бое», – сказал боец UFC Арман Царукян .

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Царукян – о Топурии: «Дана, повесь в его ванной цитату Махачева: «Буду драться с кем угодно, в любое время и в любом месте». Пусть она напоминает ему не писать сидя»

Менеджер Царукяна: «Арман должен провести как минимум один бой до титульника. Нужно перекрыть последнее впечатление»