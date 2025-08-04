Арман Царукян: «Надеюсь, Чимаев финиширует дю Плесси. Хочу видеть его чемпионом»

Арман Царукян надеется, что Чимаев досрочно победит дю Плесси .

«Надеюсь, что Хамзат финиширует Дрикуса – без разницы, в каком раунде. Я хочу видеть Чимаева чемпионом. По очкам или досрочно – все равно. Тяжело делать прогноз на этот поединок, но я рассчитываю на то, что он не заставит нас долго нервничать и закончит бой во втором или третьем раунде», – сказал боец UFC Арман Царукян .

Напомним, Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

