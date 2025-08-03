Андрей Пуляев: «Благодаря школе Александра Шлеменко постараюсь стать лучшим в среднем дивизионе UFC»

Андрей Пуляев поблагодарил школу Александра Шлеменко после победы в бою на UFC.

«Знал, что он будет бороться. Ждал определенного момента. Конечно, мы готовили верную защиту от тейкдаунов. Это мой второй бой здесь, первый получился не очень, поэтому было сложно.

Обещаю, что буду стараться показывать хорошую работу в стойке, благодаря школе «Шторм», Александру Шлеменко, Андрею Корешкову, Евгению Бондарю, Шарафу Давлатмуродову. С их помощью постараюсь стать лучшим в дивизионе», – сказал боец UFC Андрей Пуляев после победы над Ником Клейном на UFC on ESPN 71.

В марте Пуляев проиграл единогласным решением судей Кристиану Лерою Данкану в дебютном бою в UFC.

