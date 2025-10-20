Хавьер Мендес: «Я бы не советовал боксировать с Топурией. У него лучший бокс в нашем деле»

Хавьер Мендес считает Илию Топурию лучшим боксером в MMA.

«Я бы советовал не боксировать с Топурией. Это миллион процентов. У него лучший бокс в этом деле», – сказал тренер Хавьер Мендес, работающий с Исламом Махачевым.

Три последних титульных поединка Илия Топурия выиграл техническим нокаутом, победив Алекса Волкановски, Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейру.

