Хавьер Мендес: «Я бы не советовал боксировать с Топурией. У него лучший бокс в нашем деле»

Хавьер Мендес считает Илию Топурию лучшим боксером в MMA.

«Я бы советовал не боксировать с Топурией. Это миллион процентов. У него лучший бокс в этом деле», – сказал тренер Хавьер Мендес, работающий с Исламом Махачевым.

Три последних титульных поединка Илия Топурия выиграл техническим нокаутом, победив Алекса Волкановски, Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейру.

Топурия или Маддалена – кто безопаснее для Ислама Махачева?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Know Time
