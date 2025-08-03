Алексей Олейник: «По уровню, опыту и технике Маддалена вряд ли сможет противостоять Махачеву»

Алексей Олейник не считает Маддалену опасным соперником для Махачева.

«Я Джека Маддалену даже не очень могу вспомнить, не видел ни одного его боя. Понимаю, что, наверное, это какой-то яркий, молодой просвет. Неправильно, наверное, говорить, не зная соперника, но полгода назад я неплохо знал весь дивизион и не считаю, что он может составить более-менее какую-то серьезную конкуренцию для Махачева .

Если Ислам будет в прекрасной форме, то не думаю, что у Маддалены получится противостоять. Бывают, конечно, разные моменты, но это уже будет из разряда случайностей. По уровню, опыту, технике вряд ли они смогут противостоять», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник .

Сегодня Хабиб Нурмагомедов сказал , что Ислам Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой 15 ноября на UFC 322.

Исраэль Адесанья: «Ислам может не справиться с Маддаленой. Джек поймает его»

Хавьер Мендес: «Бой с Маддаленой станет для Махачева самым трудным в карьере. Он должен быть в идеальной форме»