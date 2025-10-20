1

Белал – о рождении дочери: «Теперь у меня есть ради кого драться»

Белал Мухаммад рассказал о рождении дочери.

«Это меняет жизнь. До этого местом, которое делает меня счастливым, был зал. Теперь я знаю, ради чего туда хожу. Теперь у меня есть ради кого драться. Я дерусь за ее будущее», – сказал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.

Белал в мае потерял титул чемпиона в полусреднем весе, проиграв Джеку Делле Маддалене. Мухаммад проведет поединок против шестого номера рейтинга UFC Иэна Гэрри 22 ноября в Катаре.

Белал – о бое с Гэрри: «Я хотел Макгрегора в Белом доме, но этот тоже подойдет»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: No Scripts
logoUFC
logoБелал Мухаммад
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Белал считает, что Умар не станет следующим соперником Двалишвили: «Он не будет драться в декабре после октября. Мераб вызывает Яна»
58 октября, 08:15
Гэрри – о Белале: «Он думал, что перебоксирует боксера. Идиот»
27 октября, 14:27
Мухаммад обратился к Гэрри: «Ты никогда не делил клетку с кем-то вроде меня. Я сломаю тебя»
83 октября, 10:15
Главные новости
Том Аспиналл: «Если Волков выиграет у Алмейды, а я – у Гана, мы проведем реванш»
125 минут назад
Хавьер Мендес: «Я бы не советовал боксировать с Топурией. У него лучший бокс в нашем деле»
сегодня, 14:18
Умар Нурмагомедов: «Если Мераб попытается причинить мне боль, я покажу ему, кто пострадает»
4сегодня, 12:26
Камил Гаджиев – о словах Топурии в адрес Махачева: «Все правильно делает. Нет оскорблений, а есть трэшток по тонкой грани»
7сегодня, 12:11
Владимир Минеев: «Нам с Исмаиловым можно сделать еще одно противостояние. Мы прошли путь от лютой ненависти до партнеров по бизнесу»
2сегодня, 11:47
Ислам Махачев завершил второй этап подготовки к бою с Джеком Делла Маддаленой: «Великолепный сбор в Дубае»
10сегодня, 10:49Фото
UFC 321: Аспиналл против Гана, Волков – Алмейда, Умар – Баутиста и другие бои
9сегодня, 10:00
Перейра – о поражении Бекоева: «Что теперь будет оправданием? Его ребра?»
19сегодня, 09:33
Александр Емельяненко: «Меня выписали из медицинского центра при МГУ! Спасибо вам большое доктора за все, что делаете!»
8сегодня, 09:10Видео
Фанаты дубайского «Аль-Васля» на матче с «Аль-Насром» вывесили баннер с Хамзатом Чимаевым
5сегодня, 08:54Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30