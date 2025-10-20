Белал – о рождении дочери: «Теперь у меня есть ради кого драться»

Белал Мухаммад рассказал о рождении дочери.

«Это меняет жизнь. До этого местом, которое делает меня счастливым, был зал. Теперь я знаю, ради чего туда хожу. Теперь у меня есть ради кого драться. Я дерусь за ее будущее», – сказал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.

Белал в мае потерял титул чемпиона в полусреднем весе, проиграв Джеку Делле Маддалене. Мухаммад проведет поединок против шестого номера рейтинга UFC Иэна Гэрри 22 ноября в Катаре.

