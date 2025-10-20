Том Аспиналл: «Если Волков выиграет у Алмейды, а я – у Гана, мы проведем реванш»
Том Аспиналл готов дать Александру Волкову реванш.
«Он выглядел хорошо. Я знал, насколько он хорош, когда дрался с ним. Он очень высокий, длиннорукий. У него много опыта. Если он выиграет у Алмейды, и я выиграю у Гана, то мы проведем реванш», – сказал Том Аспиналл.
25 октября на UFC 321 Аспиналл проведет защиту пояса против Сирила Гана. В карде турнира Александр Волков подерется с Жаилтоном Алмейдой.
В марте-2022 Аспиналл победил Волкова болевым приемом на руку в первом раунде на UFC Fight Night 204.
Умар после поражения, Волков без титульника – большой турнир UFC в Абу-Даби
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
