Том Аспиналл: «Если Волков выиграет у Алмейды, а я – у Гана, мы проведем реванш»

Том Аспиналл готов дать Александру Волкову реванш.

«Он выглядел хорошо. Я знал, насколько он хорош, когда дрался с ним. Он очень высокий, длиннорукий. У него много опыта. Если он выиграет у Алмейды, и я выиграю у Гана, то мы проведем реванш», – сказал Том Аспиналл .

25 октября на UFC 321 Аспиналл проведет защиту пояса против Сирила Гана . В карде турнира Александр Волков подерется с Жаилтоном Алмейдой .

В марте-2022 Аспиналл победил Волкова болевым приемом на руку в первом раунде на UFC Fight Night 204.

