Бонусы UFC on ESPN 71: Данкан – Ребецки и Бренер – Рибович – лучшие поединки вечера
Стали известны бонусы по итогам UFC on ESPN 71.
UFC наградил бонусам за лучший поединок вечера четырех бойцов: Эстебана Рибовича, Криса Данкана, Матеуша Ребецки и Элвиса Бренера.
Спортсмены получат допольнительные вознаграждения в виде $50 тысяч.
UFC on ESPN 71: Таира победил Пака, Пуляев нокаутировал Клейна и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
