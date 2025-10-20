Умар Нурмагомедов – о бое с Баутистой: «Два высококлассных ударника будут определять, кто лучше»
Умар Нурмагомедов призвал болельщиков посмотреть бой с Баутистой.
«Считаю, что болельщикам стоит посмотреть бой, потому что два высококлассных ударника будут определять, кто из них лучше. Фанаты увидят камбэк Нурмагомедовых», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.
Умар Нурмагомедов подерется с Марио Баутистой на UFC 321 в Абу-Даби 25 октября. В январе Мераб Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей и защитил пояс в легчайшем весе.
Умар Нурмагомедов: «Если Мераб попытается причинить мне боль, я покажу ему, кто пострадает»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TMZ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости