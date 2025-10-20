Умар Нурмагомедов – о бое с Баутистой: «Два высококлассных ударника будут определять, кто лучше»

Умар Нурмагомедов призвал болельщиков посмотреть бой с Баутистой.

«Считаю, что болельщикам стоит посмотреть бой, потому что два высококлассных ударника будут определять, кто из них лучше. Фанаты увидят камбэк Нурмагомедовых», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов подерется с Марио Баутистой на UFC 321 в Абу-Даби 25 октября. В январе Мераб Двалишвили победил Нурмагомедова единогласным решением судей и защитил пояс в легчайшем весе.

Умар Нурмагомедов: «Если Мераб попытается причинить мне боль, я покажу ему, кто пострадает»