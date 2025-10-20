Чарльз Оливейра выиграл турнир по скачкам в упряжке в Аргентине
Чарльз Оливейра выиграл соревнования конных упряжек в Аргентине.
«Сегодня я осуществил еще одну большую мечту – выиграл такой крупный турнир, как национальный Гран-при. Спасибо всем, кто помогает мне и верит в мои мечты», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Ранее Оливейра задушил Матеуша Гамрота на UFC Rio.
Какой же Оливейра красавчик – на бонус от UFC устроил вечеринку для детей
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Чарльза Оливейры
