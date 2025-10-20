Пимблетт намекнул на бой с Топурией: «Почему ты еще не подписал контракт?»

Пэдди Пимблетт сделал пост в соцсетях с намеком о бое с Топурией.

«Почему ты все еще не подписал контракт?» – написал боец UFC Пэдди Пимблетт.

По информации Альваро Колменеро, бой Илии Топурии и Пэдди Пимблетта может пройти в январе-2026 на первом номерном турнире года, который станет дебютной трансляцией UFC на Paramount+.

Топурия в последний раз выступал в конце июня, победив Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Пимблет в марте победил Майкла Чендлера.

Топурия – о следующем сопернике: «Пимблетт. Это бой, который все хотят увидеть»