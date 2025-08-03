Конор Макгрегор: «Молюсь, чтобы выйти на поединок на территории Белого дома в качестве президента Ирландии. Это будет культовый момент»

Конор Макгрегор вновь заявил о намерении выиграть президентские выборы.

«Я молюсь, чтобы стать президентом Ирландии к моменту поединка на территории Белого дома. Это будет культовый момент. К тому времени я буду президентом уже более полугода. У нас будет новое правительство, которое поставит ирландский народ на первое место в списке приоритетов», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил , что Конор может выступить на турнире в Белом доме. 30 июля Макгрегор успешно сдал первый допинг-тест.

Хабиб – о Коноре: «Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам»

Суд Ирландии отклонил апелляцию Конора Макгрегора по делу о сексуальном насилии