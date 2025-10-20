Умар Нурмагомедов: «Если Мераб попытается причинить мне боль, я покажу ему, кто пострадает»
Умар Нурмагомедов ответил на угрозы Мераба Двалишвили.
«Когда я увидел это [Мераб обещал причинить Умару боль], мне стало приятно. Ты должен быть в таком настроении, потому что собираешься принять бой. У него был шанс причинить мне боль – почему этого не случилось?
Посмотрим, но мне нравится его настроение. И, если он попытается это сделать, я покажу ему, кто пострадает», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
В январе Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей и защитил пояс в легчайшем весе.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: TMZSports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости