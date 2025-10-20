Умар Нурмагомедов: «Если Мераб попытается причинить мне боль, я покажу ему, кто пострадает»

Умар Нурмагомедов ответил на угрозы Мераба Двалишвили.

«Когда я увидел это [Мераб обещал причинить Умару боль], мне стало приятно. Ты должен быть в таком настроении, потому что собираешься принять бой. У него был шанс причинить мне боль – почему этого не случилось?

Посмотрим, но мне нравится его настроение. И, если он попытается это сделать, я покажу ему, кто пострадает», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов .

В январе Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей и защитил пояс в легчайшем весе.

Смеялись над Мерабом? А он уже штурмует вечные рекорды