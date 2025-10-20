  • Спортс
Владимир Минеев: «Нам с Исмаиловым можно сделать еще одно противостояние. Мы прошли путь от лютой ненависти до партнеров по бизнесу»

Владимир Минеев готов провести с Магомедом Исмаиловым еще один бой.

«Конечно, я посмотрю бой Исмаилов – Белаз. Три причины: потому что это Магомед Исмаилов, потому что это Магомед Исмаилов и потому что это Магомед Исмаилов. Первая причина – это ты, Мага. Нам с Магой можно сделать еще одно противостояние, но это должно быть противостояние команд. Вот это была бы интересная история, если бы мы собрали под свое начало студентов.

Нас часто упрекают, что с нас начались бои поп-ММА. Но мне кажется, что у нас получилось пройти по тонкой линии без гражданской войны. Ребята из России поддерживали Магомеда, ребята с Кавказа поддерживали и меня. В конце все заработали и остались в хороших отношениях. Мы прошли путь от лютой ненависти до партнеров по бизнесу», – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов встречались трижды: два раза – по MMA (ничья и победа Минеева), еще раз – по боксу (победа Минеева).

Минеев – о UFC: «Была заинтересованность: «Приезжай, мы тебя ждем». Нужно было взять билет и ворваться»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sport24
