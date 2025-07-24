Бетербиев – о бое с Биволом: «Некоторые обещали, что будут боксировать. Не моя вина, что не складывается бой в России. Вы понимаете, чья это вина»

Артур Бетербиев заявил, что Дмитрий Бивол откладывает третий бой.

«Некоторые обещали, что будут боксировать. Причины придумывают любые, лишь бы не боксировать. Не моя вина, не Умара вина, что не складывается бой в России. Вы понимаете, чья это вина», – сказал Артур Бетербиев в интервью Умару Кремлеву .

Бивол и Бетербиев встречались дважды. Первый бой Бетербиев выиграл единогласным решением судей, а в реванше победил Бивол – оба поединка состоялись в Саудовской Аравии.

Бивол и Бетербиев могут закрыть трилогию в России. Серьезно?

Бетербиев – Биволу: «Дима, сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?»