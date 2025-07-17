Исраэль Адесанья: «Ставлю на Холлоуэя. Порье возвращается к старым привычкам, когда устает»

Адесанья высказался о предстоящем поединке между Холлоуэем и Порье.

«Когда Дастин устает, то возвращается к старым привычкам, становится тяжелым на ногах, выбрасывает удары без подготовки. А Макс не устает. Ставлю в этом бою на Холлоуэя», – сказал боец UFC Исраэль Адесанья.

Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318.

Дастин Порье выйдет на прощальный бой в сопровождении рэпера Лил Уэйна и под песню Джеймса Брауна «The Boss»