Исраэль Адесанья: «Ставлю на Холлоуэя. Порье возвращается к старым привычкам, когда устает»
Адесанья высказался о предстоящем поединке между Холлоуэем и Порье.
«Когда Дастин устает, то возвращается к старым привычкам, становится тяжелым на ногах, выбрасывает удары без подготовки. А Макс не устает. Ставлю в этом бою на Холлоуэя», – сказал боец UFC Исраэль Адесанья.
Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318.
Дастин Порье выйдет на прощальный бой в сопровождении рэпера Лил Уэйна и под песню Джеймса Брауна «The Boss»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: FREESTYLEBENDER
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