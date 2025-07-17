Дастин Порье выйдет на прощальный бой в сопровождении рэпера Лил Уэйна и под песню Джеймса Брауна «The Boss»

Рэпер Лил Уэйн будет сопровождать Дастина Порье перед боем против Макса Холлоуэя.

Дастин Порье подтвердил, что рэпер Лил Уэйн будет сопровождать его в поединке против Макса Холлоуэя .

Порье выйдет на бой под песню Джеймса Брауна «The Boss».

Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. Турнир пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана. Lil Wayne, как и Порье, родился в Новом Орлеане.

Уайт – о UFC 318: «Этот турнир – для Порье. Он хотел провести последний бой в Новом Орлеане»