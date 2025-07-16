Дастин Порье: «Топурия может вырубить кого угодно. Но бой с Махачевым в полусреднем весе – это перебор»
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что устроит бой между Топурией и Исламом Махачевым, если Ислам победит чемпиона полусреднего дивизиона Джека Делла Маддалену.
«Кто должен стать следующим соперником Топурии? В легком весе всегда все запутано. Может, Джастин Гейджи? Думаю, переход Топурии в полусредний вес и бой с Исламом Махачевым – это перебор. Ислам очень крупный боец.
Я никогда не видел Топурию вживую, но он кажется небольшим. Хотя я понимаю, что он может вырубить кого угодно – от полулегкого до полусреднего веса. У него есть техника, мощь, навыки.
Но мы еще не видели его в поединке с таким большим и таким хорошим борцом. Думаю, ему стоит пару раз защитить титул, прежде чем говорить о таких боях», – сказал легковес UFC Дастин Порье.
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