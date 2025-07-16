Дастин Порье: «Топурия может вырубить кого угодно. Но бой с Махачевым в полусреднем весе – это перебор»

Дастин Порье высказался о возможном переходе Илии Топурии в полусредний вес.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил , что устроит бой между Топурией и Исламом Махачевым, если Ислам победит чемпиона полусреднего дивизиона Джека Делла Маддалену .

«Кто должен стать следующим соперником Топурии ? В легком весе всегда все запутано. Может, Джастин Гейджи ? Думаю, переход Топурии в полусредний вес и бой с Исламом Махачевым – это перебор. Ислам очень крупный боец.

Я никогда не видел Топурию вживую, но он кажется небольшим. Хотя я понимаю, что он может вырубить кого угодно – от полулегкого до полусреднего веса. У него есть техника, мощь, навыки.

Но мы еще не видели его в поединке с таким большим и таким хорошим борцом. Думаю, ему стоит пару раз защитить титул, прежде чем говорить о таких боях», – сказал легковес UFC Дастин Порье .

Илия Топурия: «Если бы все зависело от меня, в следующую субботу у нас был бы турнир в Испании. Первый раунд – против Махачева, второй – против Пимблетта»

Холлоуэй – о последних победах Топурии: «Люди смотрят только на имена. Но Волкановски до Илии дважды проиграл Махачеву. Оливейра был на серии из одной победы»