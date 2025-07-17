Порье назвал величайших бойцов ММА: Джонс, Нурмагомедов, Сен-Пьер и Сильва
Дастин Порье назвал величайших бойцов в истории ММА.
Порье назвал Джон Джонса, Хабиба Нурмагомедова, Жоржа Сен-Пьера и Андерсона Сильву.
Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. Турнир пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.
Дастин Порье выйдет на прощальный бой в сопровождении рэпера Лил Уэйна и под песню Джеймса Брауна «The Boss»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Danza Project
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