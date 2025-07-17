Порье назвал величайших бойцов ММА: Джонс, Нурмагомедов, Сен-Пьер и Сильва

Дастин Порье назвал величайших бойцов в истории ММА.

Порье назвал Джон Джонса , Хабиба Нурмагомедова , Жоржа Сен-Пьера и Андерсона Сильву .

Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. Турнир пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Дастин Порье выйдет на прощальный бой в сопровождении рэпера Лил Уэйна и под песню Джеймса Брауна «The Boss»