Чейл Соннен: «Холлоуэем нельзя не восхищаться, он великий боец. Но Порье его победит»

Чейл Соннен дал прогноз на бой Макса Холлоуэя и Дастина Порье.

«Порье в третий раз победит Холлоуэя – это мой официальный прогноз. Максом нельзя не восхищаться, он великий боец. И никогда раньше я против него не ставил. Я видел его фаворитом в поединке с Илией Топурией. Верил в него в бою с Джастином Гейджи.

Но в этот раз я считаю, что он проиграет. Это никак не умаляет его навыков. Просто эти парни уже дрались дважды – и ни в одном из этих боев не было момента, который мог бы заставить опытного зрителя подумать: «Если они встретятся еще раз, исход будет другим», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен .

Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье пройдет в ночь с 19 на 20 июля и возглавит турнир UFC 318.

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