  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тренер Яна: «Не единожды говорил Петру, что нужно обязательно открыть кровотечение Мерабу. И лучше, чтобы это была сечка, которая бы заливала глаза»
22

Тренер Яна: «Не единожды говорил Петру, что нужно обязательно открыть кровотечение Мерабу. И лучше, чтобы это была сечка, которая бы заливала глаза»

Тренер Яна рассказал о важном совете Петру перед боем с Двалишвили.

Тренер Кайрат Нурмаганбетов рассказал об особенностях подготовки Петра Яна к поединку с Мерабом Двалишвили.

– Что такое правая рука Петра Яна?

– Ей он бьет очень тяжело. Это как раз из тех моментов, которые ты не можешь прочувствовать, пока не окажешься в клетке. А в эту подготовку он был особенно острый, собранный, мобилизованный, сфокусированный. Доносил очень тяжелые удары. Мы отлично поработали и на лапах, и на мешке, и в парах.

– В 2021-м вы сказали: «Такими ударами только носы в голову забивать». Потом Петр сломал нос Артему Белаху на одной из прошлых подготовок. Сейчас перебил нос Мерабу. У него это как-то особенно хорошо получается?

– Получается, но особой нацеленности нет…

– Но казалось ли вам важным сделать так, чтобы в первом раунде у Мераба появилось кровотечение? Как инвестиция в будущее, если придется драться 20 минут.

– Не могу сказать, что хотели этого именно в первом раунде. Но, да, я не единожды говорил, что нужно обязательно открыть кровотечение. И лучше, чтобы это была сечка, чтобы она заливала глаза. Плюс, так бывает, что, когда открывается сечка, вместе с кровью из человека выходят силы.

– Показалось, Петр стал массивнее, руки стали больше. Это чисто визуальное впечатление или он действительно теперь чуть крупнее и больше весит между боями?

– Думаю, пару килограммов хорошей мышечной массы он набрал, не конкретно к этому бою, а в принципе. Мы занимаемся специальной физической подготовкой, работаем на силу, на скорость, взрывной работы очень много, – сказал Нурмаганбетов в интервью Спортсу″.

Напомним, Ян победил Двалишвили судейским решением в реванше на UFC 323.

Ян поблагодарил команду за подготовку к реваншу с Двалишвили: «Всем ответить пока физически невозможно, но знайте – мне приятно»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
logoUFC
logoПетр Ян
logoMMA
Кайрат Нурмаганбетов
logoUFC 323
logoПетр Ян – Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хамзат Чимаев: «Поздравляю Яна, потрясающий бой. Мерабу скорейшего выздоровления и вернуться сильнее»
9 декабря, 13:38
Тренер Яна: «Нужно понимать, что UFC – это не спорт, а бизнес. Если они захотят, чтобы Петр дрался с Двалишвили пять раз, то так и будет»
9 декабря, 11:17
Тренер Яна – о тактике в бою с Двалишвили: «Готовили очень много ударов по корпусу. Чтобы такую машину остановить, мало накидывать только в кабину – нужно бить конкретно по кузову»
9 декабря, 10:09
Главные новости
Умар Кремлев: «С радостью организуем бой между Яном и Макгрегором. Нужно с весом решить»
47 минут назад
Хукер – об анонсе боя против Сен-Дени: «Планирую отнять у него пару лет жизни и хорошенько потрепать»
сегодня, 10:25
Президент PFL: «Хочу устроить для Нганну особенный поединок. Вы увидите его в деле в 2026 году»
сегодня, 09:45
Калажоков vs Мастак, Мельник vs Хальзов, Депутат vs Белый – конференция TOP DOG 40
сегодня, 09:45Видео
PFL Champions Series 4: Немков – Феррейра, Сайборг – Коллинс и другие бои
сегодня, 09:30
Генри Сехудо: «Сначала Ян должен встретиться с Умаром Нурмагомедовым. А потом уже дать реванш Двалишвили»
сегодня, 09:25
Мурат Гассиев оказался легче Кубрата Пулева перед боем в Дубае
сегодня, 09:10
Даррен Тилл: «Если IBA заплатит мне, то подерусь с любой российской звездой. Заинтересован в этом»
сегодня, 08:45
Владислав Ковалев: «Почему я не могу стать чемпионом UFC? Петя Ян – простой парняга. Но он же выбился!»
сегодня, 08:25
Деонтей Уайлдер: «Мы действительно ведем переговоры с Усиком. С нетерпением жду боя»
сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото