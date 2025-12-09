Тренер Яна: «Не единожды говорил Петру, что нужно обязательно открыть кровотечение Мерабу. И лучше, чтобы это была сечка, которая бы заливала глаза»

Тренер Яна рассказал о важном совете Петру перед боем с Двалишвили.

Тренер Кайрат Нурмаганбетов рассказал об особенностях подготовки Петра Яна к поединку с Мерабом Двалишвили .

– Что такое правая рука Петра Яна?

– Ей он бьет очень тяжело. Это как раз из тех моментов, которые ты не можешь прочувствовать, пока не окажешься в клетке. А в эту подготовку он был особенно острый, собранный, мобилизованный, сфокусированный. Доносил очень тяжелые удары. Мы отлично поработали и на лапах, и на мешке, и в парах.

– В 2021-м вы сказали: «Такими ударами только носы в голову забивать». Потом Петр сломал нос Артему Белаху на одной из прошлых подготовок. Сейчас перебил нос Мерабу. У него это как-то особенно хорошо получается?

– Получается, но особой нацеленности нет…

– Но казалось ли вам важным сделать так, чтобы в первом раунде у Мераба появилось кровотечение? Как инвестиция в будущее, если придется драться 20 минут.

– Не могу сказать, что хотели этого именно в первом раунде. Но, да, я не единожды говорил, что нужно обязательно открыть кровотечение. И лучше, чтобы это была сечка, чтобы она заливала глаза. Плюс, так бывает, что, когда открывается сечка, вместе с кровью из человека выходят силы.

– Показалось, Петр стал массивнее, руки стали больше. Это чисто визуальное впечатление или он действительно теперь чуть крупнее и больше весит между боями?

– Думаю, пару килограммов хорошей мышечной массы он набрал, не конкретно к этому бою, а в принципе. Мы занимаемся специальной физической подготовкой, работаем на силу, на скорость, взрывной работы очень много, – сказал Нурмаганбетов в интервью Спортсу″.

Напомним, Ян победил Двалишвили судейским решением в реванше на UFC 323.

Ян поблагодарил команду за подготовку к реваншу с Двалишвили: «Всем ответить пока физически невозможно, но знайте – мне приятно»