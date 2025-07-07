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Диего Лопес: «Топурия заслужил первое место в рейтинге P4P. Считаю, что у него равные шансы в бою с Махачевым»

Диего Лопес считает равными шансы в поединке Топурии и Махачева.

«Я думаю, что благодаря трем последним победам Топурия заслужил это место. Дело в уровне противников. Не пытаюсь принизить заслуги Ислама – он одолел Дастина Порье, Чарльза Оливейру, Ренато Мойкано. Но, говоря о наследии, люди, которых победил Топурия, дают ему это место.

Илия – это проблема. Он знает гораздо больше, чем просто бокс. Он умеет бороться, из-за чего у Ислама могут появиться проблемы. Но Илия может так сильно сосредоточиться на борьбе, что будет удивлен уровню Ислама в стойке. Но это же может произойти и с Махачевым – он так сильно беспокоится о боксе Топурии, что недооценивает его борьбу. В этом бою шансы 50 на 50», – считает боец UFC Диего Лопес.

Напомним, Топурия стал лидером рейтинга бойцов вне весовых категорий после победы на UFC 317 в бою с Чарльзом Оливейрой..

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Hablemos MMA
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