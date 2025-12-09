Джейк Пол – в соцсетях: «Хочу честный бой. Джошуа готовится с Усиком. Значит мне нужен Дюбуа»

Пол пригласил в лагерь сестру Дюбуа для подготовки к Джошуа.

Джейк Пол пригласил в лагерь для подготовки к поединку с Энтони Джошуа чемпионку WBC в легком весе Каролин Дюбуа.

«Все, чего я хочу – это честный бой. Нужно уравнять шансы. Джошуа готовится с Усиком. Значит мне нужен Дюбуа. Это нужно было сделать», – объяснил Пол.

Ранее появилась информация, что Энтони Джошуа готовится к бою с тренерами Александра Усика.

Добавим, что Каролин – младшая сестра экс-чемпиона тяжелого веса Даниэля Дюбуа, ранее дважды проигравшего Усику.

