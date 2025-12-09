Тренер Яна – о словах Петру «Выйди и дай #####» перед последним раундом с Мерабом: «Это был крик души всех россиян»

Тренер Яна назвал «криком души россиян» слова, попавшие в эфир боя с Мерабом.

Тренер Кайрат Нурмаганбетов назвал «криком души россиян» призыв угловых к Петру Яну перед финальным раундом в бою с Мерабом Двалишвили .

– Раньше даже Петр признавал, что его чуть-чуть губило, что у него в углу был хаос: говорили на разных языках, подсказывали все вместе, не все понимали, что им делать в перерывах. В итоге сейчас его секундировал товарищ Ильяс Хамзин. Сразу так решили?

– Да, мы понимали, что так будет. Ильяс – хороший спортсмен, он понимает картинку боя, все видит со стороны. Плюс я ребятам передавал видение через сообщения.

– Слова Ильяса перед пятым раундом – не ваше сообщение?

– Думаю, это был крик души всех россиян. Вижу, что этот момент завирусился. Мы стараемся общаться максимально чисто, но на трансляциях боев стоит ограничение 16+. Петр до этой фразы получил все самые важные подсказки. В российской трансляции не показали перерывы, но если бы вы слушали углы, то видели, что это было столкновение лагерей, в каждом случае были четкие структурные подсказки, – сказал Нурмаганбетов в интервью Спортсу″.

Напомним, Ян победил Двалшвили единогласным решением судей на UFC 323.

