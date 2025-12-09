  • Спортс
  • Лишь один чемпион UFC на конец 2024-го среди мужчин сохранил титул по итогам текущего года – Алекс Перейра
Лишь один чемпион UFC на конец 2024-го среди мужчин сохранил титул по итогам текущего года – Алекс Перейра

В UFC за год сменились чемпионы в семи дивизионах.

В UFC за год сменились чемпионы в семи дивизионах. Лишь чемпион полусреднего веса Алекс Перейра сохранил пояс, которым владел в конце 2024-го. При этом Перейра утратил титул по ходу 2025-го, проиграв в марте Магомеду Анкалаеву. Но в октябре бразилец взял реванш и вернул пояс.

В наилегчайшем весе титул перешел от Алешандре Пантожи к Джошуа Вану;

Легчайший вес: Мераб Двалишвили --> Петр Ян;

Полулегкий вес: Илия Топурия --> Александр Волкановски;

Легкий вес: Ислам Махачев --> Илия Топурия;

Полусредний вес: Белал Мухаммад --> Ислам Махачев;

Средний вес: Дрикус дю Плесси --> Хамзат Чимаев;

Тяжелый вес: Джон Джонс --> Том Аспиналл.

Обновленный рейтинг P4P UFC: Ян – шестой, Двалишвили – восьмой. Чимаев попал в топ-3

Перейра хочет драться в тяжелом весе: «Уже говорил, что моя цель – третий пояс или бой с Джонсом в Белом доме. Но я просто жду, как и все»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
