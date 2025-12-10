Петр Ян: «Даже когда мне запрещали, я выходил с флагом России. Говорил: «Не пойду без флага!»

Ян рассказал о флаге России на боях.

Петр Ян сказал, что выходил на бои с флагом России, даже когда в UFC запрещали.

«Даже когда мне запрещали, я выходил с флагом России. Говорил: «Не пойду без флага!» Каждый спортсмен, уважающий себя, выходит с флагом. Это было придумано для объединения народов. С флагом выходить достойно, это хороший пример для молодежи.

Повлияли ли на бой нелицеприятные высказывания Мераба о русских? Вы же бой видели? Вот и повлияло!» – сказал Ян.

Ян победил Мераба Двалишвили на UFC 323 и стал чемпионом легчайшего дивизиона.

