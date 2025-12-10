Петр Ян: «Даже когда мне запрещали, я выходил с флагом России. Говорил: «Не пойду без флага!»
Ян рассказал о флаге России на боях.
Петр Ян сказал, что выходил на бои с флагом России, даже когда в UFC запрещали.
«Даже когда мне запрещали, я выходил с флагом России. Говорил: «Не пойду без флага!» Каждый спортсмен, уважающий себя, выходит с флагом. Это было придумано для объединения народов. С флагом выходить достойно, это хороший пример для молодежи.
Повлияли ли на бой нелицеприятные высказывания Мераба о русских? Вы же бой видели? Вот и повлияло!» – сказал Ян.
Ян победил Мераба Двалишвили на UFC 323 и стал чемпионом легчайшего дивизиона.
Победу Яна сделал тренер, которого не пустили в США – слал сообщения из Омска. Детальный разбор
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости