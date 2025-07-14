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Холлоуэй – о последних победах Топурии: «Люди смотрят только на имена. Но Волкановски до Илии дважды проиграл Махачеву. Оливейра был на серии из одной победы»

Макс Холлоуэй считает, что победы Илии Топурии переоценены.

«Люди смотрят только на имена. Но Волкановски до этого [проиграл два боя Исламу Махачеву]. Оливейра был на серии из одной победы.

UFC ищет соперников под него, а он просто кладет их. Такая вот честная игра», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.

Холлоуэй проиграл Илие Топурии нокаутом в ноябре.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 июля Холлоуэй проведет поединок против Дастина Порье. Бой возглавит турнир UFC 318, который пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Макс Холлоуэй: «Не почувствовал, что Топурия бьет намного сильнее других. Вот у Гейджи была реальная мощь»

Макс Холлоуэй: «Топурия любит позировать с фальшивым поясом BMF. Если ему нужен настоящий, он знает, где меня найти»

Верите, что Дюбуа победит Усика?4766 голосов
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SHAK MMA
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