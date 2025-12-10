Петр Ян вернулся в Екатеринбург с поясом. Его встретила семья и фанаты
Ян вернулся в Екатеринбург с поясом.
Петр Ян вернулся в Екатеринбург, где в аэропорту его встретили сыновья, мама, супруга, одноклубники.
Также Яна встретил тренер Кайрат Нурмаганбетов, который не смог присутствовать на бое с Мерабом из-за отказа в американской визе.
Ян победил Мераба Двалишвили на UFC 323 и стал чемпионом легчайшего дивизиона.
