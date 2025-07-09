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Александр Волкановски: «Сотрясение после боя с Махачевым было тяжелее, чем после поединка с Топурией»

Александр Волкановски сравнил урон, полученный в боях с Махачевым и Топурией.

«После боя с Исламом у меня было довольно серьезное сотрясение. Думаю, оно было тяжелее, чем после поединка с Илией. Хоть после удара Илии я и лежал без сознания дольше, симптомов сотрясения у меня было больше именно после боя с Исламом.

После поединка с Махачевым я исключил контактную работу по голове. В начале подготовительного лагеря я работал аккуратно, избегал ударов, ставил себя в более безопасные позиции. Это, конечно, неправильный подход. Мне определенно стоило взять паузу», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

В октябре 2023 года Волкановски проиграл нокаутом Махачеву, а спустя четыре месяца досрочно уступил Топурии.

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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