Мераб Двалишвили: «Парни из UFC связались со мной и сказали: «Отдыхай, сколько нужно – следующий бой будет с Яном за пояс»

Двалишвили сказал, что проведет третий бой с Яном.

Мераб Двалишвили заявил, что в UFC ему пообещали третий бой с Петром Яном .

«Парни из UFC связались со мной и сказали: «Отдыхай, сколько нужно – следующий бой будет с Яном за пояс».

Не хочу ждать до лета, так как не получил серьезных травм и готов вернуться раньше – в апреле будет идеально», – сказал Двалишвили.

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей на UFC 323 и забрал титул. В первом бою в 2023 году решением судей победил Мераб.

Двалишвили запостил картинку, на которой Ян работает его садовником в 2023-м, а спустя два года он сам обслуживает Петра: «Мераб – Ян 1-1. Вопрос: что произойдет в 2026-м?»