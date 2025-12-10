Мераб Двалишвили: «Парни из UFC связались со мной и сказали: «Отдыхай, сколько нужно – следующий бой будет с Яном за пояс»
Двалишвили сказал, что проведет третий бой с Яном.
Мераб Двалишвили заявил, что в UFC ему пообещали третий бой с Петром Яном.
«Парни из UFC связались со мной и сказали: «Отдыхай, сколько нужно – следующий бой будет с Яном за пояс».
Не хочу ждать до лета, так как не получил серьезных травм и готов вернуться раньше – в апреле будет идеально», – сказал Двалишвили.
Ян победил Двалишвили единогласным решением судей на UFC 323 и забрал титул. В первом бою в 2023 году решением судей победил Мераб.
Двалишвили запостил картинку, на которой Ян работает его садовником в 2023-м, а спустя два года он сам обслуживает Петра: «Мераб – Ян 1-1. Вопрос: что произойдет в 2026-м?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
