Ян поблагодарил команду за подготовку к реваншу с Двалишвили: «Всем ответить пока физически невозможно, но знайте – мне приятно»

Ян посвятил команде пост в соцсетях.

Чемпион UFC Петр Ян поблагодарил команду за подготовку к реваншу с Мерабом Двалишвили.

«Приветствую всех болельщиков-единомышленников. Хочу поблагодарить всех людей, участвовавших в моей подготовке!

Тренера Кайрата Нурмаганбетова благодарю за подготовку и профессионализм. Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу! На протяжении 10 лет был в сборной страны! Мы вместе учились в спортивном институте и знакомы уже около 15 лет.

Спасибо спарринг-партнерам – Шарапудину Магомедову, Курбану Гаджиеву, Сарваджону Хамидову. От души благодарю за помощь, обнял по-братски. Хорошо попахали и результат нам улыбнулся.

Спасибо менеджерам Даниэлю Рубинштейну и Саяту Абдрахманову, что наблюдали и радовались. Благодарю свои команды «Архангел Михаил» и Gorilla Fighting. Благодарю каждого, кто поздравил. Всем ответить пока физически невозможно, но знайте – мне приятно», – написал в соцсетях Ян.

Напомним, Петр Ян победил Мераба Двалишвили на UFC 323 и стал чемпионом легчайшего дивизиона.

