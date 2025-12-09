  • Спортс
Ян поблагодарил команду за подготовку к реваншу с Двалишвили: «Всем ответить пока физически невозможно, но знайте – мне приятно»

Ян посвятил команде пост в соцсетях.

Чемпион UFC Петр Ян поблагодарил команду за подготовку к реваншу с Мерабом Двалишвили.

«Приветствую всех болельщиков-единомышленников. Хочу поблагодарить всех людей, участвовавших в моей подготовке!

Тренера Кайрата Нурмаганбетова благодарю за подготовку и профессионализм. Заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу! На протяжении 10 лет был в сборной страны! Мы вместе учились в спортивном институте и знакомы уже около 15 лет.

Спасибо спарринг-партнерам – Шарапудину Магомедову, Курбану Гаджиеву, Сарваджону Хамидову. От души благодарю за помощь, обнял по-братски. Хорошо попахали и результат нам улыбнулся.

Спасибо менеджерам Даниэлю Рубинштейну и Саяту Абдрахманову, что наблюдали и радовались. Благодарю свои команды «Архангел Михаил» и Gorilla Fighting. Благодарю каждого, кто поздравил. Всем ответить пока физически невозможно, но знайте – мне приятно», – написал в соцсетях Ян.

Напомним, Петр Ян победил Мераба Двалишвили на UFC 323 и стал чемпионом легчайшего дивизиона.

Тренер Яна: «Нужно понимать, что UFC – это не спорт, а бизнес. Если они захотят, чтобы Петр дрался с Двалишвили пять раз, то так и будет»

Тренер Яна – о тактике в бою с Двалишвили: «Готовили очень много ударов по корпусу. Чтобы такую машину остановить, мало накидывать только в кабину – нужно бить конкретно по кузову»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Петра Яна
