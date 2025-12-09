Тренер Яна: «Нужно понимать, что UFC – это не спорт, а бизнес. Если они захотят, чтобы Петр дрался с Двалишвили пять раз, то так и будет»

Тренер Яна: UFC – это не спорт, а бизнес.

Тренер Яна Кайрат Нурмаганбетов объяснил, почему не может назвать следующего соперника Петра в UFC.

«Самый интересный соперник для Петра? Главное, что интересно публике, а не нам. Нужно понимать, что UFC – это не спорт, а бизнес. Если они захотят, чтобы Ян дрался с Двалишвили пять раз, то так и будет. Главное – продавать трансляции. Ребята же делают это не за медаль, а для будущего своих семей. Все равно, с кем драться», – сказал Нурмаганбетов.

Напомним, Петр Ян победил Мераба Двалишвили в реванше на UFC 323.

